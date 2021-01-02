В Японії розглядають повернення надзвичайного стану

Уряд Японії розглядає нове введення надзвичайного стану в країні. Ситуація з коронавірусом погіршується.

Про це повідомляє Japan Times.

Ввести режим НС уряд закликали губернатори Токіо префектури Сайтама, Тіба і Канагава. У відповідь на це міністр економіки Ясутоши Нісімура заявив, що уряду необхідно порадитися з експертами, щоб визначити, чи потрібно вводити надзвичайний стан.

Раніше прем'єр-міністр Есіхіде Суга виступав проти введення НС, який діяв в країні ще під час першої хвилі коронавірусу у квітні 2020 року.

На цьому тижні в Японії був зафіксований новий рекордний показник добового приросту випадків зараження - 4520 в четвер, 31 грудня.

У понеділок повідомлялося, що в Японії виявили зараження новим штамом коронавірусу в жінки. Зараження новим штамом COVID-19 відбулося в Південно-Африканській Республіці.

Крім того, уряд Японії заборонив в'їзд на територію країни до кінця січня.