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В Афінах повідомили про постраждалих через землетрус

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 11:24
В Афінах повідомили про постраждалих через землетрус
Фото: наслідки землетрусу в Афінах (ekathimerini.com)

Сильний землетрус сколихнув Афіни вчора, 19 липня

В результаті сильного землетрусу в Афінах, який стався 19 липня, постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними Сейсмологічного центру в Салоніках, епіцентр землетрусу знаходився близько до поверхні, тому його було сильно відчутно в Афінах. Епіцентр залягав всього за 22 кілометри від грецької столиці.

Зазначається, що підземні поштовхи спричинили руйнування декількох будівель у місті, зокрема, стався обвал занедбаної портової будівлі. Також в результаті землетрусу постраждали 4 людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афінах (Греція) стався сильний землетрус магнітудою 5,3 балів. Землетрус стався о 14:30 за місцевим часом. Тоді інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Однак повідомлялося про знеструмлення деяких районів в центрі грецької столиці.

РБК-Україна писало, що 14 липня в Австралії поблизу пляжного курорту Брум стався потужний землетрус магнітудою у 6,9 балів. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 33 км, майже в 203 км від узбережжя курортного міста Брум, що на заході Австралії.

Крім того, в штаті Каліфорнія (США) впродовж 4 і 5 липня сталося відразу два потужних землетруси. Епіцентри підземних поштовхів знаходилися у пустелі Мохаве, що на півдні американського штату. В результаті землетрусів постраждали 15 осіб. 

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