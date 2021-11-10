Біля узбережжя Японії стався сильний землетрус

У середу, 10 листопада, біля узбережжя японського острова Міяко стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Геологічної служби США .

За її даними, епіцентр знаходився за 184 кілометри на південний схід від міста Хірара (населення близько 34 тисяч осіб), яке знаходиться на острові Міяко. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила.

Також не оголошувалась загроза цунамі.