В Японії сталося виверження вулкану: альпіністів евакуюють

На південному заході Японії сталося виверження вулкану Асо. Внаслідок чого стовп густого диму піднявся на висоту 3500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Місцева влада заявила, що наразі немає жодної інформації про постраждалих чи загиблих, наразі працюють над евакуацією альпіністів на горі.

Головне метеорологічне управління Японії сьогодні зафіксувало виверження об 11:43 за місцевим часом у кратері Накадаке,

Разом з тим було зафіксовано викиди вулканічних каменів на відстань 1 кілометра та попередили жителів про можливі викиди до 2 км.

Наразі в регіоні оголошено 3 рівень вулканічної небезпеки по 5-бальній шкалі, що означає заборону на наближення і сходження на гору.