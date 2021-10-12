Виверження вулкану на Канарах: додатково евакуювали ще 800 людей
Фото: на Ла-пальмі додатково евакуювали ще 800 людей (Getty Images)
На острові Ла-Пальма, через активність вулкану Кумбре-В’єха, евакуювали додатково близько 800 людей. За останні декілька годин було зафіксовано 64 дрібних землетруси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Через просування потоку лави у північно-західному напрямку - було прийнято рішення евакуювати до 800 мешканців в районі Лос-Льянос-де-Арідане.
Згідно з даними Національного географічного інституту, за останні години було зафіксовано 64 дрібних землетрусів, однак найпотужніший з них, магнітудою 4,1, було відчутно на всій території острова.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стінка кратера. Це спровокувало більш інтенсивні витоки лави.