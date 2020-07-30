В Японії стався вибух в ресторані, є загиблий та десятки поранених

Сьогодні, 30 липня, у японському місті Коріяма, яке знаходиться в префектурі Фукусіма, стався вибух у ресторані. У результаті інциденту загинула одна людина та ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, вибух стався в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту. Вже 31 липня він повинен був відновити свою роботу. Причиною інциденту став витік газу. Через це рятувальники людей закликають не виходити на вулицю. У поліції додають, що наразі зберігається загроза повторного вибуху.

Також відомо, що в радіусі приблизно ста метрів від місця інциденту в житлових будинках повибивало шибки, у деяких будівель сильно пошкоджені стіни і дахи. Сам ресторан, де стався вибух, практично повністю знищений.

Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Нагадаємо, біля села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція, внаслідок чого постачання газу в Грецію було припинене.

Крім того, в Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в результаті інциденту ніхто не постраждав.