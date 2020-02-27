МЗС дав поради українцям у Японії та Кореї через спалах коронавірусу

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС розповіли про порядок та алгоритм дій у країнах з коронавірусом

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що робити і як поводитися українцям, які збираються чи знаходяться у Японії та Південній Кореї, де різко зросла кількість випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення консульської служби.

Японія

Українцям, особливо людям похилого віку та з хронічними захворюваннями, радять уникати районів, де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, а також користуватись захисними масками у місцях скупчення людей.

"У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування в Японії, рекомендуємо громадянам України обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу, або за телефоном "гарячої лінії" Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (з території Японії), +81-50-3816-2787 (з-за кордону)", - йдеться у повідомленні.

Південна Корея

У зв’язку з різким загостренням епідеміологічної ситуації у країні МЗС рекомендує українцям тимчасово утриматися від подорожей до міст Тегу та Чхондо. Ці території оголошені зонами "спеціального догляду".

Також можна звертатися за телефоном допомоги для іноземців, який впровадила влада країни у зв’язку з епідемією коронавірусу.

"За загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамська, тайська, малайська та індонезійська), за яким можна отримати консультації та, у разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що у випадку виявлення інфекції українців на території Південної Кореї лікуватимуть безкоштовно, як і громадян цієї країни. Також, у разі потрапляння на карантин, влада надасть допомогу на проживання.

Нагадаємо, у Південній Кореї за кілька днів різко росла кількість інфікованих коронавірусом. Станом на ранок 27 лютого підтверджено понад 1500 випадків захворювання, а також 13 смертей від інфекції.