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У Японії після зливи виник зсув. Безвісти зникли 20 осіб

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Японія, Субота 03 липня 2021 10:49
У Японії після зливи виник зсув. Безвісти зникли 20 осіб Фото: в Японії після зливи виник великий зсув (скріншот відео)
Автор: Юлія Струк

У Японії після проливного дощу виник великий зсув на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, а 20 осіб зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зазначено, що пожежники проводять пошуково-рятувальні операції у районі зсуву в Атамі, префектурі Сідзуока. Там розташовані спа-курорти.

Уряд префектури звернувся за допомогою до сил самооборони для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося близько 10:30 ранку за місцевим часом.

Прем'єр-міністр Есіхіде Суга провів переговори з міністром стихійних лих Ясуфумі Танахаші з приводу зсуву та інших лих, пов'язаних з дощем.

Відзначається, що проливний дощ також порушив роботу системи громадського транспорту. Ненадовго призупинили рух надшвидкісних поїздів Сінкансен на ділянках між Токіо і Сін-Осака.

Японське метеорологічне агентство інформує, що за 72 години в Хаконе, префектура Канагава, випало 790 міліметрів опадів, а в Готемба, префектура Сідзуока, - понад 550 мм.

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Японія зсув пропавшие без вести Токио
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