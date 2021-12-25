В Японії схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19

Лікарський препарат в таблетках "Молнупіравір" для лікування COVID-19 був схвалений до застосування на території країни міністром охорони здоров'я Японії Сігеюкі Гото. Його виробляє німецька компанія Merck.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Jiji Press .

Молнупіравір призначений для лікування COVID-19 при перших симптомах. Пацієнти можуть приймати препарат перорально вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

Очікується, що схвалення ліки до застосування дозволить знизити навантаження на медустанови, попереджаючи важкий і середньотяжкий перебіг хвороби.

У МОЗ Японії уточнили, що "Молнупіравір" ефективний і проти хвороби, викликаної новим штамом "Омікрон". Влада Японії почне розподіл ліків вже 26 грудня, з розрахунком, щоб таблетки стали доступні вже з 27 грудня.

Лікарі в Японії вітали схвалення нових ліків, бо їх використання значно спрощує ряд протоколів з лікування COVID-19. Таблетований препарат набагато простіше застосовувати пацієнтам, ніж ряд інших засобів, наприклад, внутрішньовенних препаратів, що вимагають спостереження лікарем.