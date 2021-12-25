В Японії схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19
Лікарський препарат в таблетках "Молнупіравір" для лікування COVID-19 був схвалений до застосування на території країни міністром охорони здоров'я Японії Сігеюкі Гото. Його виробляє німецька компанія Merck.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Jiji Press.
Молнупіравір призначений для лікування COVID-19 при перших симптомах. Пацієнти можуть приймати препарат перорально вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.
Очікується, що схвалення ліки до застосування дозволить знизити навантаження на медустанови, попереджаючи важкий і середньотяжкий перебіг хвороби.
У МОЗ Японії уточнили, що "Молнупіравір" ефективний і проти хвороби, викликаної новим штамом "Омікрон". Влада Японії почне розподіл ліків вже 26 грудня, з розрахунком, щоб таблетки стали доступні вже з 27 грудня.
Лікарі в Японії вітали схвалення нових ліків, бо їх використання значно спрощує ряд протоколів з лікування COVID-19. Таблетований препарат набагато простіше застосовувати пацієнтам, ніж ряд інших засобів, наприклад, внутрішньовенних препаратів, що вимагають спостереження лікарем.
Нагадаємо, Філіппіни схвалили екстрене використання таблеток Merck & Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.
Нагадаємо, що таблетки від коронавірусу компанії Pfizer схвалили в FDA. Це означає, що таблетки рекомендуватимуть людям з високим ризиком госпіталізації або смерті.
Раніше повідомлялося, що Україна також закуповує таблетки від коронавірусу. Йдеться про препарат "Молнупіравір", який видаватимуть пацієнтам з групи ризику.