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В Японии одобрили первый препарат в таблетках от COVID-19

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Токио, Суббота 25 декабря 2021 06:11
В Японии одобрили первый препарат в таблетках от COVID-19 Фото: в Японии одобрили применение COVID-таблеток от Merck (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Лекарственный препарат в таблетках "Молнупиравир" для лечения COVID-19 был одобрен к применению на территории страны министром здравоохранения Японии Сигэюки Гото. Его производит немецкая компания Merck.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Jiji Press.

Молнупиравир предназначен для лечения COVID-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции.

Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжёлое и среднетяжелое течение болезни.

В минздраве Японии уточнили, что "Молнупиравир" эффективен и против болезни, вызванной новым штаммом "Омикрон". Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчётом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря.

Врачи в Японии приветствовали одобрение нового лекарства, так как его использование значительно упрощает ряд протоколов по лечению COVID-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например, внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.

Напомним, Филиппины одобрили экстренное использование таблеток Merck & Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.

Напомним, что таблетки от коронавируса компании Pfizer одобрили в FDA. Это значит, что таблетки будут рекомендовать людям с высоким риском госпитализации или смерти.

Ранее сообщалось, что Украина также закупает таблетки от коронавируса. Речь идет о препарате "Молнупиравир", который будут выдавать пациентам из группы риска.

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