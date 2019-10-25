В Японії міністр пішов у відставку через підкуп виборців динями

У Японії міністр економіки, торгівлі і промисловості Іссю Сугавара подав у відставку на тлі скандалу з підкупом виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що прийняв відставку Сугавари. За його словами, він не знімає з себе відповідальності за призначення Сугавари. Абе додав, що його посаду займе Хіросі Кадзіяма, екс-глава міністерства земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.

Скандал стався після того, як тижневик Shukan Bunshun опублікував матеріал, де йшлося, що секретар міністра передав родині одного з його прихильників хабар у 20 тис. єн ($185). Крім того, він протягом багатьох років дарував виборцям як підкуп дині, морепродукти та інші речі.

Сугавара очолював міністерство і займався розвитком економічних відносин з Росією з вересня цього року.

Нагадаємо, 22 жовтня імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол. Церемонія інтронізації відбулася в Імператорському палаці в Токіо, в ній взяли участь 11 членів королівської сім'ї, прем'єр-міністр і близько 2 тис. інших запрошених осіб, серед яких і президент України Володимир Зеленський.