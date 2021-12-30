У США розробили місяцехід у вигляді "літаючої тарілки"

Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили всюдихід у вигляді "літаючої тарілки". Він може переміщатися по нерівній поверхні Місяця і астероїдів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Science Alert .

За словами аерокосмічного інженера Пауло Лозано, з левіруючим всюдиходом не потрібно турбуватися про колеса або рухомі частини, а також про нерівності рельєфу поверхні.

Як зазначено, апарат буде живитися від електричного поля, яке створюється через пряму дію Сонця і плазми, що оточує його. Без атмосфери така сонячна дія створює заряд, здатний піднімати пил на висоту більше метра над поверхнею Місяця, і цю енергію можна використовувати.

"Тарілку" зробили із матеріалу під назвою майлар. Він зберігатиме заряд у разі потрапляння сонячних променів. Крихітні іонні пучки використовують як зарядки транспортного засобу, так збільшення природного поверхневого заряду і протидії гравітації.

За словами розробників, їхня технологія допоможе розглянути скелясті поверхні великих астероїдів та Місяця з близької відстані та вивчити їхню природу.