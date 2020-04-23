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В Японии на еще одном круизном лайнере обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 08:54
В Японии на еще одном круизном лайнере обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

На борту лайнера заразились 38% лиц

На итальянском круизном судне Costa Atlantica, который причалил на ремонт в японском порту Нагасаки, подтвердили около 50 случаев коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инфицирование на Costa Atlantica произошло после случаев на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы два месяца назад, где было выявлено заражение более 700 пассажиров и экипажа, хотя в этот раз на борту были только члены экипажа.

"Результаты проверки в четверг показали, что еще 14 человек на борту были заражены вирусом, заявил чиновник префектуры Нагасаки. Один пациент, который ранее был доставлен в больницу, сейчас находится в тяжелом состоянии и вентиляции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на судне Costa Atlantica выявлено 48 положительных случаев из 127 проверенных людей, что привело к заражению 38% человек на борту лайнера.

Напомним, в открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины.

Ранее на борту круизного лайнера "El Venizelos" у берегов Греции подтвердили 20 случаев коронавируса COVID-19, среди экипажа граждане Украины.

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