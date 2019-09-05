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В Японії в ДТП потягу з вантажівкою постраждали 35 осіб

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 10:41
В Японії в ДТП потягу з вантажівкою постраждали 35 осіб
Фото: (twitter.com/breakingnews219)

Водій вантажівки знаходиться у важкому стані

У Японії поблизу Токіо сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поїзда та вантажного автомобіля, в результаті якого 35 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що ДТП сталося на залізничному переїзді в Йокогамі, що є передмістям Токіо, вранці, 5 вересня.

"В загальній складності 35 осіб отримали поранення у тому числі 1 у важкому стані", - повідомили в Йокогамському кризовому управлінні.

Передбачається, що важкі поранення отримав водій вантажівки, який, в результаті ДТП, опинився під поїздом. Він знаходиться в стані зупинки серця. Інші постравшие незначні травми.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі відбулося ДТП за участю двох двоповерхових автобусів. В результаті аварії пострадли як мінімум 77 осіб.

Також повідомлялося, що в Японії на початку червня поїзд метро з пасажирами зійшов з рейок. На момент пригоди в поїзді перебувало близько 130 осіб. Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав.

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