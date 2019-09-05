ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии в ДТП поезда с грузовиком пострадали 35 человек

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 10:41
В Японии в ДТП поезда с грузовиком пострадали 35 человек
Фото: (twitter.com/breakingnews219)

Водитель грузовика находится в тяжелом состоянии

В Японии вблизи Токио произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и грузового автомобиля, в результате которого 35 человек пострадали. Об этом сообщет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что ДТП произошло на железнодорожном переезде в Йокогаме, что является пригородом Токио, утром, 5 сентября.

"В общей сложности 35 человек получили ранения в том числе 1 в тяжелом состоянии", - сообщили в Йокогамском кризисном управлении.

Предполагается, что тяжелые ранения получил водитель грузовика, который, в результате ДТП, оказался под поездом. Он находится в состоянии остановки сердца. Остальные постравшие незначительные травмы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов. В результате аварии пострадли как минимум 77 человек.

Также сообщалось, что в Японии в начале июня поезд метро с пассажирами сошел с рельсов. На момент происшествия в поезде находилось около 130 человек. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.

В Канаде поезд с химикатами сошел с рельсов, объявлена эвакуация В Бельгии трамвай вьехал в дом, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПЯпонияпоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь