Число заражених коронавірусом у Японії наближається до тисячі

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В країні закриваються школи на карантин

В Японії, станом на 27 лютого, кількість людей, що заразилися коронавірусом, зросла до 918 осіб. Про це повідомляє телеканал NHK.

Відзначається, що 193 людини із загальної кількості були інфіковані в Японії або є туристами з Китаю.

У зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності в країні, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе попросив школи по всій Японії закритися в рамках зусиль по запобіганню поширення коронавірусу.

На основі запропонованого плану всі початкові, неповні і повні середні школи в країні будуть закриті з 2 березня до початку весняних канікул.

Зазначимо, українцям в Японії, особливо людям похилого віку та з хронічними захворюваннями, радять уникати районів, де зафіксовані випадки захворювань, не мати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, а також користуватися захисними масками в місцях скупчення людей.

Раніше в Японії коронавірусом COVID-19 заразилася жінка, яку раніше виписали з лікарні, у зв'язку з повним одужанням.

Також у китайському місті Ухань було зафіксовано 195 випадків повторного зараження коронавірусом COVID-19.