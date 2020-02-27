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Число зараженных коронавирусом в Японии приближается к тысяче

Новости » Общество     27.02.2020 - 16:19
Число зараженных коронавирусом в Японии приближается к тысяче
Иллюстративное фото (freepik)

В стране закрываются школы на карантин

В Японии, по состоянию на 27 февраля, количество людей, заразившихся коронавирусом, возросло до 918 человек. Об єтом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 193 человека из общего количества были инфицированы в Японии или являются туристами из Китая.

В связи со стремительным ростом заболеваемости в стране, премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросил школы по всей Японии закрыться в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

На основе предложенного плана все начальные, неполные и полные средние школы в стране будут закрыты со 2 марта до начала весенних каникул.

Отметим, украинцам в Японии, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

Ранее в Японии коронавирусом COVID-19 заразилась женщина, которую ранее выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.

Также в китайском городе Ухань было зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19.

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