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В Японії готуються до масової евакуації через тайфун

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 11:31
В Японії готуються до масової евакуації через тайфун
Фото: тайфун (GettyImages)

Через наближення шторму в Японії скасовано сотні авіа- та залізничних рейсів

Влада Японії закликали жителів островів Сікоку і Кюсю до евакуації через наближення тропічного шторму "Кроса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

В результаті тайфуну як мінімум 14 людей отримали незначні травми. Японські влади радять людям покинути території, які будуть схильні тайфуну, так як у деяких регіонах кількість опадів може перевищити 1000 мм.

За повідомленнями японських метеорологів, швидкість вітру тайфуну становить 108 км/год з поривами до 162 км/ч.

Авіа- і залізничні компанії Японії вже скасували сотні рейсів. Очікується, що кількість скасованих авиарейсів буде зростати. Туристів закликають перевіряти інформацію про авіарейси.

Раніше повідомлялося, що шторм принесе на тихоокеанське узбережжя західної та східної Японії сильні зливи.

Також, РБК-Україна писало, що в ніч з 9 на 10 серпня на схід Китаю обрушився потужний тайфун. В результаті урагану загинуло 13 осіб, ще 16 вважаються зниклими безвісти, також більше 200 будинків були зруйновані, а понад 3,2 тис. - пошкоджені.

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