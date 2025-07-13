Понедельник подарит феерический успех этим знакам Зодиака: кого выбрали карты Таро

Скорпион

Карты Таро обещают вам судьбоносные события. Этот день подсветит то, что вы давно игнорировали. Ваша интуиция усилится, важно не заглушить ее мыслями, которые вам кто-то пытается навязать. Один единственный поступок может изменить динамику всей жизни, но при условии, что вы примете это решение самостоятельно.

Близнецы

С понедельника в вашей жизни может начаться период больших побед. Успех, который дарит вам Вселенная, притянет хорошие события и позволит вам решить все сложные вопросы. Не затягивайте с ответами, которых от вас уже давно ждут. Вы справитесь со всеми проблемами и достигнете желаемого, нужно только начать действовать.

Козерог

Таро-гороскоп на 14 июля обещает вам шанс получить щедрое вознаграждение. Наберитесь смелости и позвольте себе сиять. Не бойтесь конкурентов или врагов, ваша карьера уже скоро получит новый толчок. Срывайте с неба звезды и покоряйте высоты, вы все сможете. Сделайте так, чтобы этот понедельник стал днем вашего прорыва.

Стрелец

Ваша энергия будет на пике, но важно не потратить ее впустую. Не бойтесь озвучить свои желания, даже если они кажутся слишком смелыми. Кто-то рядом уже готов их поддержать. Фантастический успех уже рядом, карты Таро обещают вам очень продуктивный день.