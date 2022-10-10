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Оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге, - ГУР

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Понедельник 10 октября 2022 21:05
Оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге, - ГУР Фото: оккупант рассказал жене о стремительном наступлении ВСУ на юге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий российской армии пожаловался своей жене на успешное наступление украинских военных на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда. Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорится в радиоперехвате.

Ранее мы писали, что российские войска, которые сейчас воюют на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

Также ранее в перехваченном разговоре оккупант рассказал, как их корректировщики наводят огонь по своим. При этом ВСУ убивают россиян не жалея - "пачками", а сами оккупанты называют себя "мясом".

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