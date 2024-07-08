Более трети всех боев - на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

Как отметили в Генштабе, с начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Активно задействует для ударов авиацию. Украинские защитники сдерживают давление оккупационных войск и наносят противнику значительные потери.

Вражеские обстрелы

Приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов Екатериновка, Поповка, Шпиль, Свободное, Ворожба, Заречье, Рясное и Тимоновичи.

Со стороны Белгорода (РФ) террористы поразили Волчанские Хутора управляемой авиабомбой. В то же время украинские воины отбили в настоящее время пять штурмов противника в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки. Еще один бой продолжается недалеко от Берестового. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в обороне ВСУ и на Северском направлении. Возле Верхнекаменского и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов возле Часового Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой у Нью-Йорка продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся город Торецк, еще одним КАБ террористы ударили по Екатериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстреливал неуправляемые авиаракеты - выпустил 16 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеньевки, Яснобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются.

Самый активный враг у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по районам населенных пунктов Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Завершились четыре боя у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времивском направлении продолжаются боестолкновения неподалеку от Водяного и Константиновки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Великой Новоселки.

На Ореховском направлении отражен вражеский штурм возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. Авиаудары КАБы получили Ольговка и Шевченковка.