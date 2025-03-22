Более трети боев за сутки только на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 22 марта, на фронте с начала суток произошло 118 боевых столкновений. Более трети из них было зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1047 дронов-камикадзе, а также совершил 5097 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Белогоровки и Спирного, один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отражают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Крымского, Дилиевки, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и уже отбили 16 штурмов противника, идет два боестолкновения.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Враг совершил 43 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения, также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Сергеевка и Елизаветовка.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 105 оккупантов и ранили еще 80. Уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, девять пунктов управления БпЛА, две пушки, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", одну гаубицу и девять терминалов спутниковой связи. Также значительно повреждены автомобиль, мотоцикл, две пушки российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 14 атак оккупантов в направлениях Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары НАРами по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами в районе Ольговки, наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 22 боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 275 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.