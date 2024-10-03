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Более трети боеприпасов в рамках чешской инициативы уже в Украине, - посол

Четверг 03 октября 2024 16:57
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Более трети боеприпасов в рамках чешской инициативы уже в Украине, - посол Фото: посол Украины в Чехии Василий Зварыч (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Татьяна Степанова

Более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года, уже находятся в Украине.

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Посол предположил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она действительно действенна и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году.

Кроме того, по его словам, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское производство боеприпасов.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра", - отметил Зварич, добавив, что Украина также обсуждает и этот вопрос по Минобороны Чехии.

Чешская инициатива

Напомним, в этом году Чехия нашла для Украины большое количество снарядов в странах вне Евросоюза. Но для их закупки необходимы были средства партнеров.

Ряд стран выделил деньги для закупки боеприпасов. 25 июня стало известно, что первая партия снарядов уже прибыла в Украину.

В июле премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из них - на фронте.

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