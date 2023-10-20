Более тысячи оккупантов и 143 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Всего на этом направлении враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения и совершил 859 артобстрелов.
На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В Донецкой области полностью уничтожены, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов.
Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.
Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отражены 16 атак противника.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского.
На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового в Запорожской области.
Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага по всей линии боевого столкновения.
Потери врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1500 огневых задач.
Общие потери врага составили 1051 человек, два оккупанта попали в плен.
Также украинские бойцы уничтожили 143 единиц военной техники россиян, в частности:
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы военной техники оккупантов повреждены, в том числе 20 танков.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений на фронтах. Военные ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска имеют успехи под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, а также продвинулись вглубь российской оборонной линии в направлении Опытного.
Также оттеснили русские войска с позиций близ Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 км вглубь российских оборонительных рубежей на неустановленном участке фронта Роботино.
Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника.
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