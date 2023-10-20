ВСУ проводят более масштабные операции на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Украинские войска добились успеха под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, а также продвинулись вглубь российской оборонительной линии в направлении Опытного. Также оттеснили российские войска с позиций близ Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 км вглубь российских оборонительных рубежей на неустановленном участке фронта Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 19 октября российские войска продолжили атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили продвижение. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 19 октября, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Ивановки.

Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Синевки, Ивановки, Кисловки, Надежды и Макеевки.

Российские блогеры утверждали, что российские и украинские войска также вели бои возле Лимана Первого и Петропавловки.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил 18 октября, что украинские войска подготовили мощные укрепления на направлении Купянск-Лиман, которые российским войскам вряд ли удастся прорвать, несмотря на постоянные атаки

Министерство обороны России заявило, что украинские войска провели безуспешные атаки вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Новоегоровки, Макеевки и Диброва в Луганской области.

Операция №2 - Донецкая область

По сообщениям института, ВСУ провели наступательные операции под Бахмутом 19 октября и, как сообщается, продвинулись вперед. Украинский военный заявил, что украинские войска добились успеха под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, а также продвинулись вглубь российской оборонительной линии в направлении Опытного.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил 18 октября, что украинские войска продвинулись за железнодорожную линию в различных неуказанных районах к югу от Бахмута.

Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продвинулись за железнодорожную линию близ Клещиевки и в районе Клещиевки, но другой российский источник утверждал, что украинские силы не смогли продвинуться дальше железнодорожной линии.

Российские войска провели наступательные операции под Бахмутом 19 октября, но не продвинулись вперед. Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки под Клещиевкой. 18 октября Евлаш заявил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции возле Андреевки.

Как пишет институт изучения войны, российские войска провели наступательные операции вокруг Авдеевки 19 октября и добились незначительного подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 19 октября, показывает, что элементы российского диверсионно-штурмового подразделения добились ограниченного продвижения к северу от Спартака.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 19 октября, что подразделения российской 1-й мотострелковой бригады продвинулись на несколько сотен метров в районе ресторана "Царская охота" и что подразделения российской 9-й мотострелковой бригады продвинулись на несколько сотен метров в направлении Водяное-Нетайлово. Машовец также заявил, что российские войска продвинулись на несколько сотен метров в районе Водяное-Тоненькое. ISW не наблюдала визуальных доказательств последних двух утверждений Машовца, и украинские официальные источники их не подтвердили.

Российские блогеры утверждали, что российские войска атаковали в неустановленных районах к югу, западу и северо-западу от Авдеевки. Машовец сообщил, что подразделения российской армии атаковали близ Степового, и близ Каменки. Машовец также сообщил, что подразделения российских добровольческих батальонов попытались продвинуться к шоссе N20 к востоку от Авдеевки с позиций возле Крутой Балки.

13 октября украинские войска провели ограниченные контратаки вблизи Авдеевки и, как сообщается, продвинулись вперед. Машовец заявил, что украинские войска оттеснили российские войска к югу от Северного и не позволили российским подразделениям мотострелковой бригады выйти к железнодорожной линии возле Степового. Блогер заявил, что украинские силы контратаковали близ Красногоровки, но не сообщил об исходе атаки.

По словам ISW, российские войска провели наступательные операции к юго-западу от Донецка 19 октября и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 18 октября, показывает, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки.

Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки. Украинский военный обозреватель сообщил, что подразделения российской армии безуспешно атаковали близ Марьинки.

Украинские войска 19 октября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

По сообщениям института, 19 октября российские войска провели ограниченные контратаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов. Украинский генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Золотой Нивы и Новомайорска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская Восточная группировка войск перешла к более активным наступательным действиям на Бердянском направлении (пограничный район Донецкой и Запорожской областей) и сообщил, что передовые подразделения российской бригады морской пехоты попытались пересечь дорогу T0509 Великая Новоселка-Угледар в направлении Новоукраинки с позиций в Шевченко.

Машовец также заявил, что подразделения российской армии безуспешно атаковали из Новодонецкого в направлении Золотой Нивы.

По словам российских источников, украинские войска провели неудачную наземную атаку в районе границы Донецкой и Запорожской областей 19 октября. Министерство обороны России и другой российский источник заявили, что российские войска отразили две небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы в лесном массиве близ Приютного.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска обороняются вдоль линии Старомайорское - Урожайное, но не проводят активных атак с целью завоевания новых позиций в этом районе из-за тяжелых российских авиа- и артиллерийских ударов.

Как сообщает ISW, 19 октября украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, по сообщениям, продвинулись вперед. Генштаб и другие украинские военные источники сообщили, что украинские войска добились успеха к югу от Работино и юго-западу от Вербового и продвинулись на 400 м в неустановленной части западного Запорожского фронта.

Машовец заявил, что украинские войска оттеснили российские войска с позиций близ Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 км вглубь российских оборонительных рубежей на неустановленном участке фронта Работино. Министерство обороны России заявило, что украинские силы провели две неудачные атаки вблизи Вербового.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска провели безуспешные атаки вблизи Новопрокоповки и поддерживали давление по всей линии Работино-Вербовое. Один российский блогер утверждал, что ситуация к северо-западу от Работино на линии Жеребянки-Пятихатки остается в основном неизменной, но сообщил, что украинские силы пытаются сместить линию фронта на восток в направлении Малых Щербаков.

19 октября российские войска продолжили контратаки в западной части Запорожской области и добились незначительного подтвержденного продвижения. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 19 октября, видны российский танк и боевая машина пехоты БМД-4, действующие примерно в 4 км к востоку от Новопрокоповки, что указывает на то, что российские войска удерживают позиции в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что видеозапись свидетельствует об успешной контратаке российских войск вблизи Новопрокоповки. Они дополнительно утверждали, что российские войска атаковали к западу от Работино, в направлении Новоданиловки и вблизи Вербового.

Машовец отметил, что российское командование постоянно перебрасывает в этот район тактические резервы, состоящие из реорганизованных тактических групп мобилизованных войск, для поддержки российских контратак на украинских флангах в этом районе.

Российские источники продолжали обсуждать более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября, и украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах восточного берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.

Известный российский блогер 19 октября заявил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали реку Днепр, разгромили российские войска в этом районе и закрепились в селе Крынки.

Военный блогер утверждал, что российская пехота контратаковала и отбросила украинские силы назад к окраинам села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут прибытия подкрепления в этот район. Другой российский блогер заявил, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем в предыдущих атаках. Несколько российских источников, включая главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, утверждали, что российским войскам удалось оттеснить украинские силы из района Пойма-Пищановка-Подстепное к береговой линии реки Днепр и позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где, по их утверждению, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными российскими авиа- и артиллерийскими ударами.

Украинский Генштаб также, что примечательно, молчаливо признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российские авиаудары были нанесены по Пищановке, подразумевая, что украинские силы действовали в городе.

В то время как российские источники продолжают выдвигать несколько расходящиеся утверждения о масштабах украинских атак на восточном берегу, ISW продолжает оценивать, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем наблюдавшиеся ранее тактические рейды, а доступные видеозаписи с геолокацией указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и вблизи Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки.