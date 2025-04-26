Генштаб о фронте: возле Покровска почти 60 штурмов, на Курщине два боя продолжаются
На фронте с начала суток 26 апреля и до вечера уже произошло 162 боевых столкновений. Покровское направление остается самым "горячим" - здесь враг особенно активно ведет атаки, при этом несет значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 26 апреля.
Российские обстрелы
Враг с полуночи и до вечера нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины 1 ракетный удар и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу.
Кроме того, российские захватчики нанесли 919 ударов дронами-камикадзе, провел почти 5000 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, сейчас продолжается 1 бой.
На Лиманском направлении противник атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи н.п. Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Украинские защитники отбили 21 атаку врага, до сих пор продолжается один бой.
На Северском направлении ВСУ успешно остановили 3 атаки в районах н.п. Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили 10 попыток россиян продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении российские оккупанты 27 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.
На Покровском направлении враг интенсивно атаковал - здесь агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. В Генштабе отметили, что высокая активность противника была в районах н.п. Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Сейчас продолжается 8 боев.
"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них - безвозвратно", - передали в Силах обороны.
Кроме того, в Генштабе добавили, что воины ВСУ также защитники уничтожили 7 автомобилей, 34 мотоцикла, 1 самоходную артиллерийскую установку, 14 БПЛА и антенну управления БПЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку врага.
На Новопавловском направлении воины ВСУ остановили 13 атак противника в районах н.п. Привольное, Днепроэнергия и Разлив.
На Ореховском направлении произошло 4 боестолкновения, россияне пытались продвинуться в районах н.п. Малые Щербаки и Степное, сейчас продолжается 1 бой.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Курском направлении произошло 16 боев, из них 2 до сих пор продолжаются. Здесь в течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из РСЗО, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях сегодня российские захватчики наступательных действий не проводили.
Напомним, 26 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что руководство РФ выдает желаемое за действительное относительно ситуации в Курской области, где на самом деле до сих пор продолжается операция Сил обороны Украины.
Добавим, сегодня вечером ресурс DeepState рассказал, где идут бои в Курской области, и обнародовал карты. Отмечается, что украинские военные продолжают вести бои на территории этого региона РФ, и заявление Кремля о вытеснении всех войск ВСУ не соответствует действительности.
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