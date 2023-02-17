RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более сотни тысяч. Омбудсмен назвал количество детей, которых РФ вывезли из Украины

Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию России. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца "Укринформу".

Лубинец рассказал, что по данным Украины, в Россию было вывезено около 150 тысяч детей. Все они незаконно содержатся на территории государства-оккупанта.

"Официально верифицированных детей на территории российской федерации по состоянию на вчера остается 16 тысяч 207. Речь идет о детях, о которых я, как омбудсмен, знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории российской федерации. На самом деле это количество детей есть намного больше. Мы предполагаем, что это количество достигает примерно 150 тысяч детей. Россия говорит о цифре 733 тысяч украинских детей, которых они держат на своей территории. Впрочем, на наш взгляд, эта цифра преувеличена," - сказал он.

Он также рассказал, что на деоккупированных территориях украинские военные находили застенки для детей. Русские у них издевались над несовершеннолетними.

"Когда уволили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в русской застенке. Один из них Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил всего на 6-. и день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили их в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали", - рассказал он.

Напомним, после скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец порезал в клочья членский билет Европейского института омбудсмена и объявил о выходе из этого объединения.

Ранее сообщалось, что два украинских подростка были вывезены из Австрии в Россию якобы для воссоединения с родителями. В этом помог чиновник австрийской земли Тироль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядітиокупантиДмитрий Лубинец