Более миллиона ветеранов считают, что государство не защищает их права: заявление омбудсмена

В Украине уже зарегистрировали более 2 миллионов ветеранов и ветеранок, а по завершении войны их количество может возрасти до 5-6 миллионов. В то же время мониторинг омбудсмана показал, что более половины ветеранов считают, что государство нарушает их права.

Как ветераны оценивают защиту своих прав

Лубинец отмечает, что вместо полноценной поддержки по возвращении из передовой или плена бойцы вынуждены вступать в длительный "бой" с государственной бюрократией.

"Представляете, один миллион граждан Украины, отдавших часть своей жизни и здоровья - а без потери здоровья сейчас невозможно демобилизоваться... То есть это априори люди, которые получили ранения и уволились с военной службы именно по состоянию здоровья. И миллион таких граждан считают, что государство ничего не сделало и не делает для защиты их прав", - отметил Лубинец.

Он также добавил, что по его оценкам, по завершении войны количество ветеранов будет как минимум от 5 до 6 миллионов.