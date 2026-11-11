Военные отмечают, что ежедневно враг теряет более 2000 окупантов убитыми и ранеными.

Такие потери противник терпит в результате ежедневной работы украинских воинов - артиллеристов, дронаров, штурмовиков и всех, кто держит фронт.

В Минобороны отмечают, что каждый день наступления стоит России все дороже.

Напомним, что недавно хакеры из Украины и Белоруссии сломали Росстат и получили закрытые данные о реальной статистике смертности.

В базе ведомства нашли почти 393 тысячи свидетельств о смерти, непосредственно связанных с войной против Украины, хотя реальное количество погибших россиян может быть еще выше.