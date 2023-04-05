ВСУ уничтожили за сутки 550 оккупантов, 10 артсистем и 6 БПЛА

По данным на утро среды, 5 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 550 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 176240 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 6 ББМ и 6 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.

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