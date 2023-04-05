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ВСУ уничтожили за сутки 550 оккупантов, 10 артсистем и 6 БПЛА

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Украина, Среда 05 апреля 2023 08:19
ВСУ уничтожили за сутки 550 оккупантов, 10 артсистем и 6 БПЛА Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 апреля (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 5 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 550 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 176240 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 6 ББМ и 6 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 176240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2707 (+10) ед,
  • РСЗО - 532 (+4) ед,
  • средства ПВО - 280 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2283 (+6),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5573 (+11) ед,
  • специальная техника - 299 (+1)

Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.

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