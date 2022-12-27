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Более четверти - для Украины. Германия экспортировала рекордные объемы оружия за год

Фото: поставки оружия в Украину заняли четверть от общего объема экспорта Германии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Более четверти из этого объема предназначено для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Более четверти поставленного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в атакуемую Россией Украину", - пишет издание.

В частности, в этом году правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.

"

При этом больше оружия, чем в этом году, Германия экспортировала только один раз в истории страны - в прошлом году. В 2021 году общий объем экспорта составил 9,35 млрд евро.

Изначально, как пишут журналисты, предполагалось, что объемы вооружения, предназначенного на экспорт, будут значительно меньше.

"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцем 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", - отмечают журналисты.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.

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