Ситуация на фронте сегодня 8 мая

В Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отразили 27 атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

Атаки россиян

В целом, враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, нанеся массированный ракетный удар. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пальная Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, 1 составу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника.