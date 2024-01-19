Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.
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