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Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 374 520 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 6167 (+20) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 445 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем - 8854 (+19) ед.;
  • РСЗО - 966 ед.;
  • средства ПВО - 654 (+1) ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1818 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 831 (+37) ед.;
  • специальная техника - 1384 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

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Война в Украине