Более 90% украинских пленных подвергаются пыткам в РФ, - Сибига

"Наши военнопленные находятся там (в плену РФ - ред.) в абсолютно нечеловеческих условиях при отсутствии надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Все они возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения", - отметил Сибига.

По его словам, 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. По словам министра, Офис Генерального прокурора Украины зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений.

Сибига подчеркнул, что для РФ военные преступления являются инструментом ведения войны и отметил, что право перестает действовать там, куда ступает нога российского оккупанта.

"Россия незаконно удерживает и принудительно перемещает гражданских лиц, в том числе преподает детей. И Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру. Человеческая жизнь не является ценностью для агрессора", - добавил министр.