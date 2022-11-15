Более 90 ракет и 10 "Шахедов": откуда войска РФ наносили удары по Украине

Оккупанты задействовали 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из Ростовской области, а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе.

По предварительным данным, силами ПВО уничтожены 73 крылатых ракеты врага и все 10 дронов-камикадзе.

Как и предполагалось, враг продолжает атаковать высокоточным оружием объекты критической инфраструктуры Украины.