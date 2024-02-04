Ситуация на фронте сегодня 4 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Бударки, Колодезное, Григорьевка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалиново и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими военными отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении защитники в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

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