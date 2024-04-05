Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

По данным Института изучения войны (ISW), украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись к восточной окраине Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.

В Украине на фронте в течение суток произошло 65 боевых столкновений. Ракетные войска поразили по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, 2 артиллерийские системы, 1 радиолокационную станцию, 1 станцию РЭБ и 2 средства ПВО противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.