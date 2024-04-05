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Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Иллюстративное фото: Боец ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 апреля составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 445 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 73 ББМ и 50 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 445 900 (+860) человек ликвидировано;
  • танков – 7033 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13 459 (+73) ед.;
  • артиллерийских систем – 11 221 (+50) ед.;
  • РСЗО – 1029 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 747 (+1) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30) ед.;
  • крылатые ракеты – 2059 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед;
  • специальная техника – 1849 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись к восточной окраине Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.

В Украине на фронте в течение суток произошло 65 боевых столкновений. Ракетные войска поразили по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, 2 артиллерийские системы, 1 радиолокационную станцию, 1 станцию РЭБ и 2 средства ПВО противника.

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Война в Украине