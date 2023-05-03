ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США направит атомную субмарину в Южную Корею

Новина українською →
Среда 03 мая 2023 05:19
США направит атомную субмарину в Южную Корею Фото: США отравят в Южную Корею субмарину класса Ohio (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно соглашению американские атомные субмарины будут регулярно посещать прибрежные воды. Кроме того, компоненты стратегических сил США будут чаще и на более длительный срок разворачиваться в Южной Корее.

Райдер отказался предоставить информацию о сроках доставки субмариты и вероятность оснащения его ядерным оружием.

Напомним, что Северная Корея раскритиковала недавнее соглашение между США и Южной Кореей о размещении американских подлодок в регионе.

Ранее сообщалось, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты Америки разместят свои атомные подлодки в Южной Корее , чтобы сдержать возможную агрессию КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Южная Корея Северная Корея
NEWS
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию