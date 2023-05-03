США направит атомную субмарину в Южную Корею
США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .
Согласно соглашению американские атомные субмарины будут регулярно посещать прибрежные воды. Кроме того, компоненты стратегических сил США будут чаще и на более длительный срок разворачиваться в Южной Корее.
Райдер отказался предоставить информацию о сроках доставки субмариты и вероятность оснащения его ядерным оружием.
Напомним, что Северная Корея раскритиковала недавнее соглашение между США и Южной Кореей о размещении американских подлодок в регионе.
Ранее сообщалось, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты Америки разместят свои атомные подлодки в Южной Корее , чтобы сдержать возможную агрессию КНДР.
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