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Более 80% медиков в Украине пользуются ИИ, но правила только готовят, - Минздрав

19:14 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Более 80% медиков в Украине пользуются ИИ, но правила только готовят, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (facebook.com moz.ukr)
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Подавляющее большинство медиков в Украине использует в работе искусственный интеллект. Однако правила его применения в этой области только разрабатываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

ИИ в украинской медицине

По данным опроса Минздрава, более 80% медиков в Украине используют искусственный интеллект в работе.

В настоящее время этот процесс требует законодательного урегулирования:

  • применение медицинских систем ШИ-разработки,
  • применение систем искусственного интеллекта в медицине

Ляшко говорит, что в опросе приняло участие более 7 тысяч медицинских работников, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций. 80,5% опрошенных медиков уже используют ИИ.

В качестве примера министр привел украинскую разработку CheckEye. Это система, которая с помощью ИИ анализирует снимки сетчатки глаза и примерно за 30 секунд помогает определить, нуждается ли пациент в дополнительном обследовании.

Технологию CheckEye опробовали в учреждениях первичной медицинской помощи Одесской и Черниговской областей, где обследовали 873 пациента.

Нужен закон

По словам Ляшко, в Украине пока нет комплексного законодательного регулирования применения медицинских систем ИИ. Министерство здравоохранения работает над соответствующим законопроектом.

"Предлагаем ввести понятные правила разработки и использования медицинских ИИ-систем, их классификацию по уровню риска, требования к безопасности, прозрачности и ответственности поставщиков и пользователей", - говорит он.

Он подчеркнул, что использование ИИ должно контролироваться медспециалистами, а персональные медицинские данные пациентов должны быть защищены.

Ляшко добавил, что Минздрав вскоре представит законопроект для общественного обсуждения.

Ранее РБК-Украина писало, что на официальном сайте Министерства юстиции Украины приступила к работе ИИ-ассистентка Лекса. Цифровой помощник будет помогать гражданам получать информацию о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Кроме того, Кабмин ужесточает защиту государственных сервисов. Все органы исполнительной власти должны срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

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