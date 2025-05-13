Более 80 атак на фронте: Генштаб назвал три самых горячих направления боев

По данным Генштаба, от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Украины, в частности населенные пункты Сосновка, Белая Береза, Петрушевка, Братеница, Поповка, Проходы, Дмитровка, Семейкино - Сумской области, а также Янжуловка, Хреновка Черниговской области и Лемищина Харьковской области.

Самые активные направления

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 25 атак на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч.

Сдерживая вражеский натиск, ВСУ отбили 22 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, Скудного, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного. Воины уже отбили девять атак.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах Новомихайловки, Колодязов, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще три атаки продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районе Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении, вблизи Песчаного.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении произошло шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении российские оккупанты провели четыре штурма позиций украинских защитников в районе Торецка и в направлении Дилиевки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Высокому и Гуляйполю.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Обе атаки врага отбиты.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Садового - успеха не имел.

В Курской области украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме того, враг пять раз наносил авиационные удары, сбросив десять управляемых бомб, и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях пока существенных изменений не произошло.