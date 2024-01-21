Войска РФ, вероятно, продвинулись восточнее Купянска: карты боев ISW

Российские войска достигли незначительного продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Россияне добились ограниченных успехов к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки). Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

20 января российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили Крахмальное (20 км к северо-западу от Сватово).

Видео с геолокацией, опубликованное 20 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и чуть восточнее Золотаревки (17 км к югу от Кременной).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к северо-западу от Сватово в районе Берестового;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Григоровки и Серебрянского лесничества;

к югу от Кременной в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

По мнению ISW, заметные успехи России на линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, являются показателями более масштабных наступательных усилий России в этом районе, учитывая предыдущий год позиционных боев на этом участке фронта.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 20 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись в небольшой лесной полосе к северо-западу от Клещиевки (юго-западнее Бахмута).

Украинские и российские источники сообщают о боевых действиях

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что российские войска продвинулись на южных окраинах Авдеевки 20 января. Несколько российских военных блогеров заявили, что российские войска захватили украинский укрепрайон возле ресторана "Царская охота" (500 метров к югу от Авдеевки), прорвались к улицам Чернышевского и Спортивной и продвигаются на север в сторону Авдеевки по улице Соборной.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового, Новобахмутовки и Новокалиново;

к западу от Авдеевки в районе Северного и Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 20 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники сообщили о боевых действиях

к западу от Донецка в районе Георгиевки и Марьинки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска сосредоточены на перекрытии дороги O0532 Марьинка-Угледар.

"Южная ось"

Российские войска достигли незначительного продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей. На видео с геолокацией, опубликованным 20 января, показаны ограниченные успехи России к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

к югу от Золотой Нивы (к юго-востоку от Великой Новосилки);

к югу от Великой Новосилки возле Урожайного и Старомайорского.

20 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались в районе Работино и к востоку от Работино в районе Вербового.

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области по состоянию на 20 января, но никаких изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силы недавно возобновили попытки форсировать реку Днепр после того, как на реке растаял лед.

Министерство обороны Великобритании подсчитало, что российские войска, вероятно, продолжат попытки выбить украинские войска с позиций возле Крынков в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в живой силе.