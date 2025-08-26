Более 70 боев с начала суток: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

Четыре атаки врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес три авиаудара, сбросил пять КАБов, совершил 115 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки, два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки на позиции украинских войск в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка. До сих пор продолжается еще одна атака.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка. Силы обороны успешно остановили 10 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник два раза безуспешно атаковал позиции Сил обороны пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районе Торецка и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 24 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Родинского, Покровска, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 23 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Сегодня на Новопавловском направлении противник девять раз атаковал вблизи населенного пункта Шевченко и в направлении Филиала, Искры и Александрограда. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по Преображенке.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.