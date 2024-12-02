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Более 500 тысяч - на детей: сколько украинцев оформили "тысячу Зеленского" за первые сутки

Понедельник 02 декабря 2024 09:37
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Более 500 тысяч - на детей: сколько украинцев оформили "тысячу Зеленского" за первые сутки Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Более двух с половиной миллионов украинцев оформили зимнюю "єПідтримку" за первые сутки действия программы. Более 500 тысяч заявлений было подано на детей.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"2 500 000+ заявлений по зимней "єПідтримці" за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - написал Федоров.

Подробности:

  • на детей подали 551 000+ заявлений;
  • 64% пользователей женщины, 36% - мужчины;
  • средний возраст – 30-40 лет.

Федоров также отметил, что оформить услугу можно за несколько секунд благодаря "Дії".

"Тысяча Зеленского"

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о выплате украинцам одной тысячи гривен. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".

Впоследствии Кабмин утвердил реализацию плана выплаты "тысячи Зеленского". В частности, в общей сложности будет израсходовано 5 млрд гривен. При этом оформить выплату можно через "Дію" с 1 декабря этого года.

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Владимир Зеленский Михаил Федоров
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