Более 500 оккупантов и 30 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В общей сложности за сутки армия РФ нанесла 30 авиационных ударов. В частности, ночью враг снова сбрасывал управляемые авиабомбы. Так, только на Авдеевском направлении за эту ночь упало 25 КАБ.

Кроме того, противник за сутки провел 57 боевых столкновений и совершил 922 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского - отражено более 20 атак врага.

Также оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки - отбиты 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники дали захватчикам жесткий отпор в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Вербового и Работино.

В то же время идет наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине его обороны.

Потери врага

Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток выполнили 1425 огневых задач.

Общие потери врага составили 515 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 30 единиц военной техники противника, в том числе:

9 танков;

6 ББМ;

2 артсистемы;

1 средство ПВО;

5 БПЛА;

5 автомобилей;

2 единицы специальной техники.

Кроме того, была уничтожена радиоэлектронная станция борьбы "Пероед". Это новейшая российская разработка, предназначенная для борьбы с дронами-камикадзе.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки и Андреевки. В то же время российские оккупанты из-за значительных потерь перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.