RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Более 50% вооружения нашей армии именно украинского производства, - Свириденко

Иллюстративное фото: в Украине производят дроны для Сил обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила во время ответа на вопросы журналистов.

"По состоянию, более 50 процентов вооружения в украинском войске именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году более 75 процентов средств было направлено на закупку именно у украинских производителей", - отметила глава украинского правительства. 

Она уточнила, что одна из задач на 2026 год - дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Свириденко выразила благодарность всем украинским производителям оружия. Они постоянно находятся на контакте с военными, постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к новым условиям на поле боя. 

"Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", - подчеркнула премьер. 

Новое оружие для украинских военных

Напомним, недавно заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.

Среди перспективных образцов для Ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров, а также прицепную пушку калибра 105 мм - обе системы сейчас проходят испытания.

Параллельно продолжается развитие ракетного вооружения: совершенствуются ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и комплекс "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который находится на стадии испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЮлия СвириденкоВойна в Украине