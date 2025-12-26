Более 50% вооружения нашей армии именно украинского производства, - Свириденко

Более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила во время ответа на вопросы журналистов.
"По состоянию, более 50 процентов вооружения в украинском войске именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году более 75 процентов средств было направлено на закупку именно у украинских производителей", - отметила глава украинского правительства.
Она уточнила, что одна из задач на 2026 год - дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечивать свою оборону.
Свириденко выразила благодарность всем украинским производителям оружия. Они постоянно находятся на контакте с военными, постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к новым условиям на поле боя.
"Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", - подчеркнула премьер.
Напомним, недавно заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.
Среди перспективных образцов для Ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров, а также прицепную пушку калибра 105 мм - обе системы сейчас проходят испытания.
Параллельно продолжается развитие ракетного вооружения: совершенствуются ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и комплекс "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который находится на стадии испытаний.