Более 50 атак под Покровском и массированные обстрелы: что происходило на фронте сегодня

На фронте с начала суток 1 мая произошло 140 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики сегодня нанесли три ракетных и 78 авиационных ударов, применили пять ракет и 139 управляемых бомб, привлекли 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4193 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении агрессор совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово. Силы обороны успешно остановили все атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются три вражеские атаки.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего с начала суток произошло четыре боестолкновения, которые наши защитники успешно остановили.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня наши воины отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 52 раза атаковал в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки и Алексеевки. До сих пор продолжается 11 боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 119 оккупантов, из них 65 - безвозвратно. Также уничтожено две единицы автомобильной техники, спутниковый терминал, восемь БПЛА, а также повреждена одна боевая машина пехоты и пушка противника.

На Новопавловском направлении враг совершил шесть попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя, Привольного и Свободного Поля. Силы обороны успешно остановили все атаки захватчиков.

Оккупанты нанесли авиаудары по Железнодорожному, что на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Украинцы отбили все четыре атаки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника. В то же время захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

На Курском направлении сегодня произошло 31 боестолкновение. С начала суток враг нанес 13 авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых бомб и совершил 158 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.