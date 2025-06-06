Более 4500 обстрелов: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала этих суток по всей линии соприкосновения произошло 189 боев. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных ударов, применив одну ракету и 44 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и осуществили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Довгенького, получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки. Еще пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отбиты нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять столкновений.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак. Также противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 162 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивной системы залпового огня.

Потери врага

Только на Покровском направлении украинские воины сегодня обезвредили 171 оккупанта, 121 из них - безвозвратно. Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, шесть БпЛА, 17 мотоциклов, два пункта управления БпЛА; повреждены миномет и пушка.