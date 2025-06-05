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Месяц ударов: ВСУ разгромили почти 1400 артсистем врага в мае (видео)

Четверг 05 июня 2025 21:33
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Месяц ударов: ВСУ разгромили почти 1400 артсистем врага в мае (видео) Иллюстративное фото: ВСУ разгромили более 1300 артсистем врага в мае (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины в мае этого года поразили почти 1400 артиллерийских систем оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов - 1391 единица", - написал Сырский.

Он также уточнил, что с начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.

"Спасибо всем защитникам и защитницам за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", - отметил главком.

Заметим, ранее Сырский рассказал, что с начала 2025 года российская армия потеряла в войне против Украины 200 тысяч оккупантов.

"200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается", - сообщил Сырский.

Кроме того, Генштаб подтвердил уничтожение 41 российского самолета во время операции СБУ "Паутина" 1 июня.

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ВСУ Александр Сырский Генштаб ВСУ
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