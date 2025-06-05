Месяц ударов: ВСУ разгромили почти 1400 артсистем врага в мае (видео)
Вооруженные силы Украины в мае этого года поразили почти 1400 артиллерийских систем оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов - 1391 единица", - написал Сырский.
Он также уточнил, что с начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.
"Спасибо всем защитникам и защитницам за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", - отметил главком.
Заметим, ранее Сырский рассказал, что с начала 2025 года российская армия потеряла в войне против Украины 200 тысяч оккупантов.
"200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается", - сообщил Сырский.
Кроме того, Генштаб подтвердил уничтожение 41 российского самолета во время операции СБУ "Паутина" 1 июня.
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