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Более 4000 окупантов, почти 470 единиц техники и 124 дронов. Потери РФ за неделю

Фото: появились данные по потерям России в Украине за 7 дней (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 8 по 14 мая, украинские военные ликвидировали 4450 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 469 единиц техники, 23 ракеты и 124 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 08-14.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 4450 человек ликвидировано,
  • танков - 33 ед,
  • боевых бронированных машин - 77 ед,
  • артиллерийских систем - 106 ед,
  • РСЗО - 8 ед,
  • средств ПВО - 8 ед,
  • самолетов - 0 ед,
  • вертолетов - 0 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 124,
  • крылатых ракет – 23,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 66 ед,
  • специальной техники - 24.

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В частности, украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки.

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