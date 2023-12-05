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После перерыва. Россияне снова применяют Су-25 и Ка-52 в одном из направлений

Фото: войска РФ на Таврическом направлении возобновили применение Су-25 и Ка-52 (Getty Imagеs)
Автор: Ярослава Борзова

После перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожены более 400 захватчиков и 21 единица техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Количество наземных атак врага не уменьшается - за сутки зафиксировано 37 боестолкновений. Возросла активность вражеской авиации, до 18 авиаударов", - рассказал он.

В частности, враг после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

Потери РФ на Таврическом направлении

За сутки потери врага в операционной зоне ОВСУ "Таврия" составили 428 человек. Еще 7 военнослужащих врага сдались в плен. Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 2 артиллерийские системы, 10 БпЛА и 2 единицы специальной техники.

Кроме того, уничтожены 3 склада боеприпасов захватчиков.

Общие потери врага

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных. Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 7 танков, 15 БПЛА и 15 ББМ.

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Война России против Украины